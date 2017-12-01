4 نصائح هامة لبناء الثقة في الأبناء

تواصل – وكالات:

سن البلوغ من المراحل التي يتعرّض فيها الإِنْسَان لصدمات وتحديات، وانفعالات كبيرة عند التفاعل مع الأصدقاء والانطلاق في الحياة والمجتمع.

وتُعْتَبَر الصداقة من أكثر المؤثرات بالإيجاب والسلب على ثقة الأبناء في فترات البلوغ، لكن بالمقابل يمكن أن يلعب الآباء دوراً هَامّاً في بناء الابن لشخصيته، وتعزيز ثقته بالنفس في هذه المرحلة الهامة، والتي تظل تأثيراتها سنوات.

نصائح لبناء الثقة بالنفس لدى الأبناء:

– امنح ابنك حباً لا محدود، خَاصَّة في مرحلة المراهقة والتي يكون فيها الطفل حساساً للغاية تجاه أَي تعليق أو رد فعل من أبويه.

– احرص على احتضان الأبناء في هذه المرحلة الحساسة من حياتهم، ودعمهم عاطفياً، وتكرار كلمات الحب على مسامعهم، سواء كنتَ راضياً عن سلوكهم وأدائهم أو غير راضٍ، وَأكِّد لهم أن محبتك له لا ترتبط بما يقوم به، وأنها لا محدودة، ومستمرة.

– ساعد ابنك على العثور على أصدقاء جيدين متعاونين يقدّرونه. الصداقة مع أشْخَاص إيجابيين عامل هام لبناء الثقة بالنفس.

– احرص على توجيه ابنك نحو الأَنْشِطَة الإِضَافِيَّة خارج المدرسة، فتعلّم المهارات، وتغيير سياق التفاعل مع الأصدقاء يعزّز الثقة بالنفس. الهوايات والمهارات تفتح أَيْضَاً آفاق الصداقة مع أشْخَاص يبادلون المراهق التقدير، وتزوّده بالخبرات الإِضَافِيَّة التي تقوّي ثقته بذاته.