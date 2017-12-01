الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

بعد 15 سنة و6 أبناء.. مواطنة تكتشف زواجها من وافد متسلل انتحل صفة مواطن

بعد 15 سنة و6 أبناء.. مواطنة تكتشف زواجها من وافد متسلل انتحل صفة مواطن

توجه لإلغاء اشتراط شهادة البلدية للحصول على عداد الكهرباء

توجه لإلغاء اشتراط شهادة البلدية للحصول على عداد الكهرباء

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

4 نصائح هامة لبناء الثقة في الأبناء

4 نصائح هامة لبناء الثقة في الأبناء
0

تواصل – وكالات:

سن البلوغ من المراحل التي يتعرّض فيها الإِنْسَان لصدمات وتحديات، وانفعالات كبيرة عند التفاعل مع الأصدقاء والانطلاق في الحياة والمجتمع.

وتُعْتَبَر الصداقة من أكثر المؤثرات بالإيجاب والسلب على ثقة الأبناء في فترات البلوغ، لكن بالمقابل يمكن أن يلعب الآباء دوراً هَامّاً في بناء الابن لشخصيته، وتعزيز ثقته بالنفس في هذه المرحلة الهامة، والتي تظل تأثيراتها سنوات.

نصائح لبناء الثقة بالنفس لدى الأبناء:

– امنح ابنك حباً لا محدود، خَاصَّة في مرحلة المراهقة والتي يكون فيها الطفل حساساً للغاية تجاه أَي تعليق أو رد فعل من أبويه.

– احرص على احتضان الأبناء في هذه المرحلة الحساسة من حياتهم، ودعمهم عاطفياً، وتكرار كلمات الحب على مسامعهم، سواء كنتَ راضياً عن سلوكهم وأدائهم أو غير راضٍ، وَأكِّد لهم أن محبتك له لا ترتبط بما يقوم به، وأنها لا محدودة، ومستمرة.

– ساعد ابنك على العثور على أصدقاء جيدين متعاونين يقدّرونه. الصداقة مع أشْخَاص إيجابيين عامل هام لبناء الثقة بالنفس.

– احرص على توجيه ابنك نحو الأَنْشِطَة الإِضَافِيَّة خارج المدرسة، فتعلّم المهارات، وتغيير سياق التفاعل مع الأصدقاء يعزّز الثقة بالنفس. الهوايات والمهارات تفتح أَيْضَاً آفاق الصداقة مع أشْخَاص يبادلون المراهق التقدير، وتزوّده بالخبرات الإِضَافِيَّة التي تقوّي ثقته بذاته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

9 نصائح مفيدة جداً للاستغراق في نوم مريح أثناء الليل

9 نصائح مفيدة جداً للاستغراق في نوم مريح أثناء الليل

«حماية المستهلك» تحذّر من الدخول بالمركبة في مياه السيول.. وتقدم نصائح للتدفئة

«حماية المستهلك» تحذّر من الدخول بالمركبة في مياه السيول.. وتقدم نصائح للتدفئة

«الدفاع المدني»: 3 نصائح هامة لحماية الأطفال عند الخروج للتنزه

«الدفاع المدني»: 3 نصائح هامة لحماية الأطفال عند الخروج للتنزه

5 نصائح مهمة تَقي من «الكبد الدهني»

5 نصائح مهمة تَقي من «الكبد الدهني»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>