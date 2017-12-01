«الإحصاء»: 8 سلع تقفز بصادرات المملكة خلال العام الجاري

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سجلت 8 صادرات ارتفاعات متفاوتة، أعلاها 217.1% في الأدوات البصرية والمعدات الطبية في سبتمبر 2017، على الرغم من انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية 2.1%، وتراجع قيمتها من 13.537 مليار ريال خلال سبتمبر 2016 إلى 13.247 مليارا في سبتمبر 2017.

وأظهر التقرير الشهري لصادرات وواردت المملكة في شهر سبتمبر 2017 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية عن الواردات حوالي 5% العام الماضي، رغم الانخفاض الذي سجلته قيمة 10 صادرات، حيث كانت الصادرات غير البترولية 33.81% بالنسبة للواردات خلال عام 2016 بعد أن كانت 28.99% عام 2015.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة 8 صادرات أدى إلى رفع نسبة الصادرات بالنسبة للواردات خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من الأدوات البصرية، والمعدات الطبية، والساعات وأجزائها بنسبة 217.1%، من 35 مليون ريال إلى 111 مليون ريال، وارتفاع المعادن العادية ومصنوعاتها 40% من 893 مليون ريال إلى 1.251 مليار ريال، واللدائن والمطاط ومصنوعاتها 23.9% من 4.499 مليارات ريال إلى 5.576 مليارات ريال.

كما ارتفعت قيمة الورق ومصنوعاته 19.7% من 162 مليون ريال إلى 194 مليون ريال، والأنسجة ومصنوعاتها 14.1% من 113 مليون ريال إلى 129 مليون ريال، وارتفاع قيمة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات المقلدة 13% من 284 مليون ريال إلى 321 مليون ريال، وارتفاع المنتجات النباتية 12.5% من 80 مليون ريال إلى 90 مليون ريال، فيما زاد تصدير الحيوانات ومنتجاتها 0.7% من 854 مليون ريال إلى 860 مليون ريال.