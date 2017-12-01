الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

بعد 15 سنة و6 أبناء.. مواطنة تكتشف زواجها من وافد متسلل انتحل صفة مواطن

بعد 15 سنة و6 أبناء.. مواطنة تكتشف زواجها من وافد متسلل انتحل صفة مواطن

توجه لإلغاء اشتراط شهادة البلدية للحصول على عداد الكهرباء

توجه لإلغاء اشتراط شهادة البلدية للحصول على عداد الكهرباء

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

المملكة تتبرع بـ100 ألف دولار لقرية الأطفال العالمية في بولندا

المملكة تتبرع بـ100 ألف دولار لقرية الأطفال العالمية في بولندا
0

تواصل- واس:

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قام السفير السعودي لدى بولندا محمد بن حسين مدني وممثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منصور العيد بتسليم شيك بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لمؤسسة ستانيسوافا بينشاك لمساعدة الأطفال وذلك دعماً لإنشاء القرية العالمية متعددة الأعراق في مدينة بجوززف بمحافظة بودكارباسكي بجنوب شرق بولندا، بهدف رعاية الأطفال اليتامى من الأسر المفككة من المنطقة والدول المجاورة من مختلف الأعراق والثقافات والأديان.

وحضر مراسم التسليم من الجانب البولندي محافظ محافظة بودكارباسكي ايفا لينيارت ونائبة رئيس البرلمان الأقليمي لمحافظة بود كارباسكي ماريا كُوروفسكا وعضو البرلمان البولندي رئيسة الفريق البرلماني للاتصال مع المملكة العربية السعودية كريستينا فروبليفسكا وعدد من الشخصيات البولندية البارزة والعديد من وسائل الإعلام.

وأكد السفير مدني في كلمته بالمناسبة أن المملكة قدمت لمواطني جمهورية بولندا الصديقة العديد من المساعدات الإنسانية في مجال فصل التوأم السيامي وعلاج الأطفال ودعم بعض المعاهد الطبية وتشجيع الحوار بين الثقافات والأديان والتعاون الثقافي والتعليمي وغيرها، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تؤكد عمق العلاقة بين البلدين.

وقال السفير إن التبرع الأخير لدعم إنشاء القرية العالمية متعددة الأعراق في منطقة بجوزوف يشكل استمراراً لنهج المملكة في رعاية الأطفال وهُم أكبر ثروة إنسانية وهي خطوة في التعاون بين الشعوب والثقافات.

من جانبه، قدم رئيس المؤسسة اندجي بيتشاكب الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه الهبة الكريمة، مشيراً إلى الأثر الطيب الذي أحدثته في أوساط مواطني المنطقة، متمنيًا للمملكة المزيد من الازدهار والتقدم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الإحصاء»: 8 سلع تقفز بصادرات المملكة خلال العام الجاري

«الإحصاء»: 8 سلع تقفز بصادرات المملكة خلال العام الجاري

«الشورى» يناقش مشكلة تسلب المملكة نصف تريليون ريال سنوياً

«الشورى» يناقش مشكلة تسلب المملكة نصف تريليون ريال سنوياً

«الداخلية» تطالب المواطنين «المنقطعين» بسداد مبالغ الممثليات في الخارج

«الداخلية» تطالب المواطنين «المنقطعين» بسداد مبالغ الممثليات في الخارج

المملكة تجدد التأكيد على دعمها الراسخ للفلسطينيين في تقرير مصيرهم

المملكة تجدد التأكيد على دعمها الراسخ للفلسطينيين في تقرير مصيرهم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>