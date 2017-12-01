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بعد سجن الحمير.. القبض على «راكب حافلة» بسبب رائحة جواربه في الهند

بعد سجن الحمير.. القبض على «راكب حافلة» بسبب رائحة جواربه في الهند
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تواصل – وكالات:

ألقت الشرطة الهِنْدِيّة، اليوم الْجُمُعَة، القبض على راكب حافلة بِسَبَبِ رائحة جواربه التي تَسَبَّبَت في اندلاع مشاجرة بينه وبين الركاب الآخرين، قرب العاصمة نيودلهي.

وقَالَتْ مصادر أمنية، إن الركاب تقدموا بشكوى ضد الراكب براكاش كوماس البالغ من العمر 27 عَامَاً لتسببه في “فوضى عامة”، طِبْقَاً لـ “بي بي سي”.

ووقعت المشاجرة بين ركاب الحافلة، عندما خلع الراكب حذاءه وجواربه التي انبعثت منها رائحة كريهة للغاية؛ دفعت الركاب إلى مطالبته بوضعها في حقيبته أو إلقائها بَعِيدَاً، ولكنه رفض فانْدَلَعَت المشاجرة.

وكانت الشرطة الهِنْدِيّة قامت بسجن ثمانية حمير في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، لمدة 4 أَيَّام لإتلافهم حديقة السجن.

وقال الحارس ريكي ميشرا بسجن جالاون: “لقد ألحقت الحمير الضرر بنباتات نادرة وقيمة موجودة بالحديقة وتهديدها، رغم تحذير مسؤولي السجن أصحاب الحمير فِي وَقْتٍ سَابِقٍ بخصوص عدم السماح لحميرهم بالاقتراب من حديقة السجن.

وتسبب عدم اكتراث الأهالي المالكين للحمير الثمانية بتعليمات مسؤولي السجن، في اعتقال الحمير التي تم إخلاء سبيلها وإعادتها لمالكيها، بعد أن تكفل أحد السياسيين في المنطقة بتعويض الخسائر التي لحقت بحديقة السجن”.

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