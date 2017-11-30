اليوم في مكة.. حريق مطعم ودهس مواطن وانقلاب مركبتين

تواصل – فريق التحرير:

سجل المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الدَّاخِلِيَّة، اليوم الْجُمُعَة، أربع حوادث بمنطقة مكة، منها حريق بمطعم، وثلاث حوادث مرورية على الطرق.

وفي التفاصيل، اشتعل مطعم بِسَبَبِ “ترب غاز”، في صنايعية الدواس بالعاصمة المُقَدَّسَة، وعَلَى الْفَوْرِ بَاشَرَت الحادث الجهات المختصة.

وفي الطائف أدى انحراف مركبة عن المسار إلى انقلابها بِسَبَبِ السرعة، على طريق حضن؛ نَتَج عن الحادث إِصَابَة ثلاثة أشخاص.

وعلى طريق “مكة – جدة” السريع، تعرض مواطن لحالة دهس؛ بِسَبَبِ عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة، وسرعة قائد المركبة، تم التحفظ على السائق، وبَاشَرَتِ الجهات ذات العلاقة التحقيق.

أما على طريق “رنية – بيشة”، فقد أدى انحراف مركبة عن الطريق لانْقِلَابها؛ بِسَبَبِ السرعة، وَنَتَجَ عنه إِصَابَة شخصين.