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مختص: 60% من المواطنين مهددون بالسمنة

مختص: 60% من المواطنين مهددون بالسمنة
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور عبدالملك ألطف، رئيس الجمعية السعودية للجراحة العامة: “إن 60 بالمئة من المواطنين مهددون بالسمنة في العام 2022، وذلك وَفْقَ دراسات علمية.

وأَضَافَ ألطف، في محاضرة ألقاها في فعالية “سمبتيك” بالغرفة التِجَارِيّة الصناعة بمكة الْمُكَرَّمَة، أن السمنة تأتي في المرتبة الثَّانِية لمسببات الوفاة بعد التدخين، كما أنها السبب الثَّانِي في زيادة مصروفات الخدمات الصحية.

وَأَشَارَ إلى أن حدوث السمنة يتزايد مع تقدم العمر، وتسبب العديد من الأمراض كالسُّكَّرِيّ، وضغط الدم، والارتجاج الحمضي، والتهابات المفاصل، فيما تأتي التأثيرات الاجْتِمَاعِيّة السالبة على المريض في شكل التفرقة المجتمعية، والمعاناة في السفر والجلوس وغيرها.

وناقش الدكتور ألطف خلال المحاضرة أنواعَ السمنة، وطرق علاجاتها المختلفة، مُبَيِّنَاً أن الجراحة هي الحل الصحيح للسمنة المرضية.

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