«التعليم» توجه إداراتها بتنفيذ «ساعة برمجة» بالتعاون مع مايكروسوفت

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وجه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، بتنفيذ برنامج “ساعة برمجة”، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العَرَبِيّة، ويهدف البرنامج إلى تعليم أساسيات البرمجة للطلاب عبر المشاركة في الحملة العالمية بِعُنْوَان: (ساعة الأرض)، والتي تُنفذ خلال المدة من 15 – 3 إلى 6 – 4 – 1439 هـ.

وطَالَبَتِ الوزارة، في تعميم لإدارات التعليم، بدراسة البرنامج ووضع الخطوات والإِجْرَاءَات المناسبة للتنفيذ، ورفع تقرير عن تنفيذ البرنامج بعد الانتهاء منه.

يَأْتِي ذلك تَمَشِّيَاً مع رؤية المملكة 2030، ودعماً للتحول الرقمي والمساهمة في بناء جيل من الكفاءات الوطنية في مجال الحاسب الآلي.