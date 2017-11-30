الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

11.8 مليار ريال قروض الأفراد لتملك المساكن

11.8 مليار ريال قروض الأفراد لتملك المساكن
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت قيمة قروض الأَفْرَاد من شركات التمويل العقاري لتملك المساكن إلى 11.827 مليار ريال خلال العام الحالي؛ أَي أكثر من ثلاثة أرباع المستفيدين من القروض بنسبة 82.3%، وَفْقَاً للتقرير الشَهْري لـ(ساما).

وأَظْهَرَ التقرير الشَهْري لمؤسسة النقد العَرَبِيّ (ساما)، ارْتِفَاع الطلب على التمويل العقاري من قبل الأَفْرَاد والشركات خلال عام بزيادة متفاوتة.

وكشف التقرير، أن المقترضين الأَفْرَاد شكلوا أكثر من ثلاثة أرباع المستفيدين من القروض وبنسبة 82.3% حيث ارتفعت قيمة قروضهم بين الربع الثالث من 2016 وحتى الربع الثالث من 2017 بنسبة 6.5%، بعد زيادتها من 11.101 مليار ريال إلى 11.827 مليار ريال خلال العام الحالي.

في حين ارتفعت قروض الشركات التي مثلت قروضها حوالي 17.7% من القروض العقارية إلى 16.7% خلال عام بعد ارْتِفَاعها من 2.175 مليار ريال إلى 2.538 مليار ريال خلال ذات الفترة من العام الحالي.

وَأَشَارَ التقرير إلى أن الزيادة الربعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغت 1.7% بعد زيادة إِجْمَالي القروض من 14.113 مليار ريال خلال الربع الثَّانِي إلى 14.365 مليار ريال خلال الربع الثالث، حيث كان الارْتِفَاع من نصيب قروض الشركات التي تمثل قروضها 17.7% من القروض؛ إِذْ ارتفعت بنسبة 16.3% بعد زيادتها من 2.182 مليار ريال إلى 2.538 مليار ريال.

في حين انخفضت القروض الممنوحة للأَفْرَاد التي تمثل 82.3% من القروض بنسبة ضئيلة بلغت 0.9%، بعد انخفاض القروض الممنوحة للأَفْرَاد من 11.931 مليار ريال إلى 11.827 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الإسكان» تطرح مبادرات لتمكين أصحاب الدخل المتوسط من تملك المساكن

«الإسكان» تطرح مبادرات لتمكين أصحاب الدخل المتوسط من تملك المساكن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>