11.8 مليار ريال قروض الأفراد لتملك المساكن

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ارتفعت قيمة قروض الأَفْرَاد من شركات التمويل العقاري لتملك المساكن إلى 11.827 مليار ريال خلال العام الحالي؛ أَي أكثر من ثلاثة أرباع المستفيدين من القروض بنسبة 82.3%، وَفْقَاً للتقرير الشَهْري لـ(ساما).

وأَظْهَرَ التقرير الشَهْري لمؤسسة النقد العَرَبِيّ (ساما)، ارْتِفَاع الطلب على التمويل العقاري من قبل الأَفْرَاد والشركات خلال عام بزيادة متفاوتة.

وكشف التقرير، أن المقترضين الأَفْرَاد شكلوا أكثر من ثلاثة أرباع المستفيدين من القروض وبنسبة 82.3% حيث ارتفعت قيمة قروضهم بين الربع الثالث من 2016 وحتى الربع الثالث من 2017 بنسبة 6.5%، بعد زيادتها من 11.101 مليار ريال إلى 11.827 مليار ريال خلال العام الحالي.

في حين ارتفعت قروض الشركات التي مثلت قروضها حوالي 17.7% من القروض العقارية إلى 16.7% خلال عام بعد ارْتِفَاعها من 2.175 مليار ريال إلى 2.538 مليار ريال خلال ذات الفترة من العام الحالي.

وَأَشَارَ التقرير إلى أن الزيادة الربعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغت 1.7% بعد زيادة إِجْمَالي القروض من 14.113 مليار ريال خلال الربع الثَّانِي إلى 14.365 مليار ريال خلال الربع الثالث، حيث كان الارْتِفَاع من نصيب قروض الشركات التي تمثل قروضها 17.7% من القروض؛ إِذْ ارتفعت بنسبة 16.3% بعد زيادتها من 2.182 مليار ريال إلى 2.538 مليار ريال.

في حين انخفضت القروض الممنوحة للأَفْرَاد التي تمثل 82.3% من القروض بنسبة ضئيلة بلغت 0.9%، بعد انخفاض القروض الممنوحة للأَفْرَاد من 11.931 مليار ريال إلى 11.827 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأخيرة.