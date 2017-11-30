«العمل»: 68% من المخالفات المرصودة تختص بـ«التأنيث»

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كشفت وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة، أن إِجْمَالي مخالفات التأنيث لمحلات بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في المرحلة الثالثة بلغت 3226 مخالفة، بنسبة 68% من إِجْمَالي المخالفات التي رصدتها الحملات التفتيشية التابعة للوزارة، نَتَج عنها ضبط 4771 مخالفة شَمِلَت قراري التوطين وتأنيث المحلات، وبلغت مخالفات التوطين 1101 مخالفة، تمثل مَا نسبته 23% من المخالفات، وسجلت الوزارة 444 مخالفة في قطاعات أُخْرَى، بنسبة 9% من إِجْمَالي المخالفات.

وأوضحت وزارة العمل، أن منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة سجلت أعلى عدد من المخالفات بما يعادل 1905 مخالفات، في حين بلغ عدد الإِنْذَارات التي تم تسجيلها خلال تلك الجولات 4692 إِنْذَاراً.

وَأكَّدَ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة، خالد أبا الخيل، أن الفرق التفتيشية نفذت 22714 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التِجَارِيّة على مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحُكُومِيّة؛ للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار التأنيث. وبين أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية أَسْفَرَتْ عن التزام 16328 منشأة بنسبة 72%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 6386 منشأة بنسبة 28%، وذلك خلال شهر من انطلاق المرحلة الثالثة من «توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية».

وفِي سِيَاقٍ آخَر، قدم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، حزمة من الخدمات دعماً للمرأة العاملة عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال «قرّة»، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، بما يضمن الإسهام بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.