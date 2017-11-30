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بالصور.. «الشهاب 2» تمرين «سعودي – باكستاني» لقوة ردع متكاملة ضد الإرهابيين
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تواصل – واس:

تواصل قوات الأمن الخَاصَّة تنفيذ تمرين الشهاب (2) بالاشتراك مع مجموعة الخدمات الخَاصَّة بالجيش الباكستاني من خلال وحدات متخصّصة على درجة عالية من المهارة والإتقان ذات تدريب تخصُّصي نوعي ومتقدّم وباع طويل في التمارين المحلية والدَّوْلِيَّة.

واستطاعت القوات المشاركة في التمرين الوصول إلى درجة عالية من التكامل والانسجام لتشكّل على أرض الواقع قوة ردع متكاملة على درجة عالية من الجاهزية وكفاءة الأداء، حيث اشتملت العمليات على التطبيقات النوعية الخاطفة والسريعة والتدريب على عمل الكمائن ومكافحتها والاقتحام بواسطة الطائرات العمودية والحبال وتنفيذ العمليات المتخصصة والخطرة مثل مهارات التقدم والقتال في المناطق المفتوحة والمناطق المبنية بأساليب حديثة للتعامل مع الإرهابيين في مثل هذه الظروف.

وتخلل التمرين تنفيذ عمليات إبطال وإِزَالَة المتفجرات، وتنفيذ عمليات بواسطة القفز بالمظلات.

يُذْكَرُ أَنَّ هذه الفرضيات نُفذت بدرجة عالية من الإِتْقَان فِي زمن قياسي.

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