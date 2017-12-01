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«تعليم القصيم» يكرم طالباً لحسن صوته في تلاوة القرآن (فيديو )

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تواصل – فريق التحرير:

كرمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم، محمد سراج الدين عبد ربه، الطالب بثانوية “أبي أيوب الأنصاري” في بريدة، على تلاوته المتميزة والصوت الندي؛ خلال حفل تدشين برنامج “مهنة”.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة القصيم، صالح بن عبدالرحمن الجاسر، في رسالة شكر وتقدير للطالب، إنه “استمع إلى تلاوة الطالب أثناء تدشين البرنامج”، مضيفاً: “أن ما سمعه كان صوتاً ندياً وأداءً متميزاً”.

وختم “الجاسر” رسالته بالدعاء للطالب بدوام التوفيق واستمرار العطاء، وأن يكون القرآن الكريم بركة في حياته، وأن يرزقه بر والديه.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  2. ١
    زائر

    مشاء الله .. تبارك الله
    الله يصلحه .. ويجعله من الحافظين لكتابه

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