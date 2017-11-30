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«فيس بوك» تطلب من المستخدمين صورة لإثبات شخصيتهم

«فيس بوك» تطلب من المستخدمين صورة لإثبات شخصيتهم
فيسبوك
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تواصل – وكالات:

بدأت منصة التواصل الإجتماعي فيس بوك بالطلب من المستخدمين تحميل صورة شخصية للتحقق من أنهم أشخاص حقيقيين وليسوا روبوتات، وتجري المنصة اختبار عملية التحقق التلقائي من الصورة على مجموعة صغيرة من المستخدمين، وتقوم العملية بالتحقق فيما إذا كانت الصورة التي تم تحميلها فريدة من نوعها، حيث تشير الرسالة التي تظهر “يرجى تحميل صورة لنفسك يظهر فيها وجهك بوضوح”.

وتضيف الرسالة بأن فيس بوك سوف تتحقق من الصورة ومن ثم تحذفها بشكل نهائي من خوادمها، ويجري ضمن عملية الاختبار إقفال ميزات حساب المستخدم ومن ثم مطالبته بصورة شخصية للتحقق منها من خلال مسح صورة الوجه والسماح له بالعودة إلى استعمال حسابه.

وأشار أحد المستخدمين إلى أن فيس بوك لم تسمح له بتسجيل الدخول إلى حسابه في شهر أبريل من دون تحميل صورة تظهر وجهه بوضوح، حيث قام المستخدم بتحميل عدة صور شخصية ملتقطة سابقاً وصور جديدة، لكن المنصة رفضت الصور عبر الإشارة إلى أنها “غير صالحة”، فيما عبر مستخدم آخر عن امتعاضه مشيراً إلى أنه لا يقوم بنشر أي شيء ضمن فيس بوك وتساءل حول الفائدة من صورته وكيف سوف تساعد المنصة.

وأشار متحدث باسم فيس بوك إلى أن منصة التواصل الإجتماعي قد تطلب من المستخدم إثبات أنه شخص حقيقي عندما تكتشف أنظمتها وجود نشاط مشبوه فيما يخص الحساب، وأضاف “إحدى الطرق التي نتبعها عادةً هي الطلب من صاحب الحساب تحميل صورة شخصية له، والتي سوف نقوم بالتحقق منها ومن ثم حذفها نهائياً من خوادمنا”.

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