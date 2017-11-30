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«الشورى» يناقش مشكلة تسلب المملكة نصف تريليون ريال سنوياً
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تواصل – فريق التحرير:

يختتم مجلس الشورى أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس الأسبوع بعد القادم بمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من أهمها تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي، المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة.

وأكد “بن جمعة”، أن عمليات الاقتصاد الخفي تكلف الاقتصاد السعودي نصف تريليون ريال سنويا، يمثل التستر منها نحو 70%، مشيرا إلى أن إقفال المحلات التجارية عند الساعة التاسعة ليلا سيقضي على اقتصاد الظل (التستر).

وقال، إن معظم العمالة ترغب في أن تكون فترات العمل مفتوحة، ليتسنى لهم الإفلات من المراقبة، خصوصا أن هذه العمالة تمثل 80% بحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء.

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