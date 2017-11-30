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انفجار شاحن جوال يُخلي مبنى سكنيا بالطائف (صور)

انفجار شاحن جوال يُخلي مبنى سكنيا بالطائف (صور)
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها أخمدت حريقاً اندلع في غرفة بإحدى العمائر بحي الشهداء الشمالية بالطائف تسبب به شاحن جوال، مشيرة إلى أنه تم إخلاء كل من في المبنى وعددهم 21 شخصاً، ولا توجد إصابات.
وقال العقيد ناصر بن سلطان الشريف المتحدث الاعلامي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف: “تبلغ مركز العمليات الامنية الموحدة ، عن حريق في الشهداء الشمالية بالطائف، وتم نقل الفرق اللازمة للموقع واتضح أنَ الحالة عبارة عن حريق في غرفة داخل شقة بعمارة مكونة من اربعة ادوار.”.
وتابع: “قامت فرق الدفاع المدني بإخلاء 21 شخصا من العمارة، واخمدت الحالة بدون إصابات ولله الحمد”، مؤكدًا أنه قد اتضح من خلال المعاينة أن الحريق بسبب شاحن جوال.
وأهابت الادارة العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الشواحن المقلدة رديئة الصنع، وعدم وضع الجوال في الشاحن فترةٍ أطول من مدة استيعاب البطارية، منبهة إلى أنه “من الخطورة وضعه في الشاحن اثناء فترة النوم، آملين التقيد بتعليمات الدفاع المدني للمحافظة علي السلامة”.

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