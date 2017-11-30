شركة أثاث عالمية تعلن سحب «خزائن قاتلة للأطفال» من فروعها.. هل وصلت المملكة؟

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كشفت شركة «إيكيا» المشهورة في صناعة وتسويق الآثاث والمستلزمات المنزلية، عن قيامها بسحب ملايين الخزائن “على هيئة أدراج”، تتسبب في مقتل الأطفال حال سقوطها عليهم، وإعادة الأموال إلى المستهلكين.

وأبلغت «إيكيا» عبر فرعها الرئيسي في هولندا، فروعها في بعض الدول لسحب ملايين الخزائن القاتلة وإعادة الأموال إلى المستهلكين.

وأكد مصدر رفيع في الشركة الشهيرة، أن فروعها في المملكة العربية السعودية لا تبيع هذه الأدراج، وأن الفروع المنتشرة داخل المملكة لم تتلق خطابا بهذا الشأن لا من الشركة، ولا من الجهات الحكومية المختصة.

وأكد مصدر في الشركة، أن المنتج المشار إليه لايباع في أي فرع داخل السعودية ، وأن القضية في الأصل تعود إلى منتج أوقف توزيعه في دول أخرى بعد سحبه من قبل هيئات حكومية مسؤولة عن السلامة في العام 2016، خصوصا بعد ورود تقارير تفيد بوقوع حادثة تاسعة توفي فيها طفل نتيجة سقوط أحد الأدراج عليه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفجرت القضية من جديد، بعد أن أعلنت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في أمريكا الثلاثاء الماضي، أن هنالك استدعاء جديدا بعد وفاة طفل صغير بسبب أثاث «إيكيا» بولاية كاليفورنيا، بعد أن حوصر بسقوط قطعة أثاث من مجموعة «مالم»، وهذه المجموعة هي نفسها التي تسببت في عدد من الحوادث التي هددت وقتلت بعض الأطفال، إذ حاولت الشركة أن تنهي هذه المشكلة بإعطاء تعويضات مالية، وتقديم طقم خاص بتثبيت قطعة الأثاث في الجدران حتى لا تسقط على الأطفال.