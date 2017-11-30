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باكستان.. وفاة 9 وإصابة 35 في هجوم على جامعة الزراعة ببيشاور

باكستان.. وفاة 9 وإصابة 35 في هجوم على جامعة الزراعة ببيشاور
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تواصل – وكالات:
توفي تسعة أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون، خلال الهجوم الذي شنه مسلحون صباح اليوم على جامعة الزراعة في مدينة بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.
وأوضح مسؤولون باكستانيون أن المتوفين والجرحى من الطلبة والموظفين ورجال الجيش وقوات الشرطة، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات بيشاور التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
من جهته أوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية أن نحو ثلاثة مسلحين متنكرين في عباءات نسائية تسللوا إلى مديرية التحقيق والأبحاث الزراعية بجامعة الزراعة في بيشاور وألقوا قنابل يدوية وأطلقوا النار على من كان في ذلك المكان.
بدروه أوضح الجيش الباكستاني في بيان صحفي أن قوات الجيش نفذت عملية تطهير موقع الهجوم بالتعاون مع باقي أجهزة الأمن، مؤكداً أنه تم القضاء على المهاجمين الثلاثة الذين كانوا يرتدون سترات ناسفة، وذلك في غضون ساعتين من بدء الهجوم.
وأضاف أن شعبة طيران الجيش تراقب موقع الجامعة، فيما تواصل قوات الجيش والأمن عملية تمشيط الجامعة للتأكد من خلوها من الإرهابيين.
من جهة أخرى ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن “حركة طالبان باكستان” قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم .

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