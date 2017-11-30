توجه لإلغاء اشتراط شهادة البلدية للحصول على عداد الكهرباء

تواصل – فريق التحرير:

بعث وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، برقية لوزير الشؤون البلدية والقروية يدعوه فيها للموافقة على إلغاء اشتراط “شهادة البلدية” للحصول على العداد والاستفادة من الخدمة الكهربائية.

يأتي ذلك لتسهيل الإجراءات وإنجاز مبادرة تقليل مدة إيصال الكهرباء للمشترك من خلال تفعيل مكاتب التنسيق لإصدار رخصة الحفر وإيصال الكهرباء للمستفيدين خلال يومين.

وطالب القصبي بإضافة المديرية العامة للمرور ضمن جهات اعتماد رخص الحفر آلياً وإلغاء متطلبات التوقيع على رخصة الحفر من ممثل البلدية وممثل المديرية العامة للمرور وذلك لتسهيل الإجراءات.

ودعا وزير التجارة في البرقية إلى إيجاد حلول لإلغاء التوقيع على رخصة الحفر مثل وضع مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة للتوقيع على رخصة الحفر على أن يكون عدم التوقيع على الرخصة خلال المدة المحددة، موافقة على الرخصة.