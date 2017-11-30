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اليمن.. مليشيا الحوثي تحاصر منازل قادة عسكريين موالين للمخلوع «صالح»

اليمن.. مليشيا الحوثي تحاصر منازل قادة عسكريين موالين للمخلوع «صالح»
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تواصل – وكالات:

حاصرت مجموعات مسلحة حوثية منازل قادة عسكريين موالين للمخلوع علي عبدالله صالح، بينهم وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين هشام شرف، وقادة عسكريين آخرين.

وأوضحت مصادر، أن الحوثيين انتشروا في شوارع حيوية عدة، في حين سيطرت قوات صالح على الحي السياسي، وتعمل على قطع الطريق أمام تعزيزات ميليشيات الحوثي القادمة من شمال العاصمة.

هذا وقال مصدر مسؤول في حزب الرئيس المخلوع ‘‘إن ثلاثة من حراس نجل شقيق صالح، لقوا حتفهم في المواجهات، محملا ميليشيات الحوثي المسؤولية‘‘ بحسب ‘‘العربية‘‘.

كانت الاشتباكات قد تجددت لليوم الثاني على التوالي بين شريكي الانقلاب في شارع الجزائر ومحيط اللجنة العامة لحزب المؤتمر جناح المخلوع صالح، ومنازل تابعة لعائلته في منطقة حدة.

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