المبعوث الأممي: المعارضة السورية توحدت بفضل السعودية

تواصل – وكالات:

اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا، أن السعودية وحدت المعارضة السورية، وكانت وراء مشاركتها بوفد موحد للمرة الأولى.

وأَضَافَ، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أنه حان وقت التَّوَصُّل لحل سياسي في سوريا بعد تراجع داعش، مُشِيرَاً إلى أن المباحثات في جنيف ستتواصل حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وأَرْدَفَ المبعوث الأممي إلى سوريا “اقتربنا للغاية من عقد مفاوضات مباشرة بين المعارضة والنظام”، مُؤكِّدَاً على أنه لن تتم الموافقة على وضع أَي شروط مسبقة على عناوين المباحثات في جنيف.

وَشَدَّد دي ميستورا قَائِلاً: إن كل دول مجلس الأمن أكدوا أن العملية السياسية الوحيدة هي بقيادة الأمم المتحدة، وأن التوسط بين الطرفين مسألة مُهِمَّة، وتمكنا من إحراز تقارب. لافتاً إلى أن اجتماعات أستانا لم تكن مباشرة ونجحت بتحقيق اختراق.

وَأَشَارَ المسؤول الأممي إلى أنه “لن نحقق إنجازات خلال أشهر لكن التغيرات السياسية إيجابية”.