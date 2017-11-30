«الإنذار المبكر» ينبّه: ضباب وأمطار رعدية مصحوبة برياح على 3 مناطق

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نبه النظام الآلي للإِنْذَار المبكر التابع للهَيْئَة العامة للأَرْصَاد وحماية البيئة، إلى تعرض مناطق الرياض وعسير والقصيم لحالة من التقلبات الجوية تتمثل في تكون الضباب، وأَمْطَار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

وأَضَافَ أن الحالة تتمثل في ضباب يحجب الرؤية على عسير، وأَمْطَار على عنيزة بمنطقة القصيم، وبالتحديد مشرف العوشرية البرجسية، وعشيرة في الرياض، وبالتحديد جراب والمناطق المجاورة لها.

ولفت الإِنْذَار المبكر عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة الجوية تبدأ من الساعة العاشرة من مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة الثَّانِية، من صباح غدٍ الْجُمُعَة.