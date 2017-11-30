تقارير: «ترامب» يستعد للاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

تواصل – وكالات:

يَسْتَعِد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في غضون أيام، للاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، حسبما ذَكَرَت تقارير إسرائيلية.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تحدد اسمه، ترجيحه أن “يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القريبة عن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وأن تقوم الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس”.

ولفتت، في هذا الصدد، إلى أن وزير المواصلات الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” اجتمع، أمس، في البيت الأبيض مع مبعوث الرئيس الأمريكي للاتفاقيات الدَّوْلِيَّة جيسون غرينبلات “وبحث معه مسألة السفارة وقضايا سياسية أُخْرَى تتعلق بالتعاون الإقليمي في المنطقة”.

بِدَوْرِهَا قَالَتْ صَحِيفَة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، على موقعها الإِلِكْتُرُونِيّ، اليوم الخميس، إن “الرئيس ترامب يخطط للإعلان في الأيام القادمة عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويفكر جدياً في كَيْفِيَّة تنفيذ وعده الانتخابي بنقل السفارة”.

وأَضَافَت: “طبقاً لمعلومات جديدة وصلت إلى إسرائيل فإن ترامب يفكر جدياً في هذه القضية لاعتبارات سياسية محلية ناجمة أساساً عن الضغط المتجدد من قبل الحزب الجمهوري والمسيحيين الإنجيليين”.

وحذر الفلسطينيون والعديد من الدول العَرَبِيّة والإسلامية من نقل السفارة الأمريكية حيث اعتبر الفلسطينيون الخطوة إنهاءً لعملية السلام.