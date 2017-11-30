تعرّف على آلية مراقبة مشروع الواجهة البحرية بجدة وغرامة المخالفات

تواصل – فريق التحرير:

على إثر مطالبة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أهالي جدة بالمحافظة على مشروع الواجهة البحرية وحمايته من التخريب والعبث، أوضحت مصادر أن هذه الآلية تعتمد على أكثر من 120 كاميرا حديثة بإمكانها التعرف على مرتكبي أي حوادث تعدٍ على المرافق العامة أو الإخلال بالآداب العامة، بما تحتويه من تقنيات وخصائص مميزة، بما فيها خصائص التعرف على الوجه.

وكشفت المصادر، أن هذه الكاميرات ترتبط بغرفة مراقبة تضم مراقبي الأمانة والجهات الأمنية التي سيتم الاستعانة بها في حفظ أمن الكورنيش ومرتاديه، يتضمن نظاماً للإنذار الصوتي في حال حدوث طوارئ.

وعن غرامة المخالفات، أكد المصدر أنها لا تقل عن 200 ريال، فيما يصل أقصاها إلى خمسة آلاف ريال، حسب لائحة الغرامات البلدية وحماية المرافق العامة.