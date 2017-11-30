الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

قصة نجاح.. مبتعث يودع الشهادة الأمريكية ويبدع في مجال الفندقة بالمملكة

0

تواصل – فريق التحرير:

ضرب المبتعث يوسف المطيري مِثَالاً في العمل والاجتهاد، بعد أن وضع شهادته التي حَصَلَ عليها من أمريكا في نظم المعلومات جانباً، واتجه للعمل في مجال الفندقة، وتحديداً في المطاعم، حتى أصبح الآن مساعدَ مدير مطعم بفندق 5 نجوم بالرياض.

المطيري كان يدرس على نفقته الخَاصَّة الإدارة ونظم المعلومات، بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتوقف عند الدراسة، بل عمل في مطاعم متعددة بالجامعة وخارجها، ليشبع هوايته بهذا العمل الذي يحبه، وأَيْضَاً لتحقيق عوائد مادية تساعده في مصروفاته ودراسته.

وروى المطيري قصة نجاحه قَائِلاً: إنه كان يحقق عائداً شَهْرياً يوازي 3 آلاف ريال، ثم التحق ببرنامج الابتعاث، لكنه لم يترك العمل بالمطاعم، لحبه له أكثر من تخصصه العلمي، وأنه بدأ العمل بحمل الطعام، وتقديمه للزبائن، ولم يجِد في ذلك عيباً، ورُقي حتى منصب مدير المطعم، وأصبح العائد المادي له كبيراً، ثم عاد إلى المملكة، بشهادته الجامعية وهوايته الجديدة – وَفْقَاً لـ”العَرَبِيّة” -.

وأَضَافَ، وَفْقَاً للعَرَبِيّة نت، أنه بعد عودته، اتجه إلى المطاعم، وتوظف مساعد مدير مطعم بفندق 5 نجوم في الرياض، مُعْرِبَاً عن سعادته بذلك، وأنه يؤدي عمله على أكمل وجه، طامحاً في تحقيق المزيد؛ لِأنَّ الأطعمة مجالها واسع، وفيه خير كثير للسعوديين، مُتَمَنِّيَاً عليهم الدخول إليه؛ لِأنَّ عدد السعوديين به قليل جداً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أصدقاء المبتعث «مهدي الهاشم» يروون تفاصيل الرحلة الأخيرة قبل وفاته

أصدقاء المبتعث «مهدي الهاشم» يروون تفاصيل الرحلة الأخيرة قبل وفاته

نجاح بناء أكبر بطارية «ليثيوم أيون» بالعالم

نجاح بناء أكبر بطارية «ليثيوم أيون» بالعالم

بصحة جيدة.. أصغر طفلة مبتسرة بالجوف تخرج من مستشفى طبرجل

بصحة جيدة.. أصغر طفلة مبتسرة بالجوف تخرج من مستشفى طبرجل

المزروعي: لا تستقوا معلومات المناخ من غير المتخصصين 

المزروعي: لا تستقوا معلومات المناخ من غير المتخصصين 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>