«تأكل ولا تشبع».. قصة إنقاذ طفلة بالأحساء تعاني من متلازمة «برادر ويللي»

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تأكل ولا تشبع.. حالة غريبة لطفلة سعودية تبلغ من العمر 5 سنوات، حيرت الأطباء، فقد تَسَبَّبَت هذه الحالة في زيادة وزنها حتى 85 كجم، مِمَّا جَعَلَ حياتها في خطر، بِسَبَبِ هذا المرض النادر.

الطفلة تُدعى “صافية”، وعن حالتها يقول الدكتور حامد الودعاني، اسْتشَاري جراحة السمنة والمناظير، في الأحساء، إنها كانت في حالة عصيبة مع سمنتها المفرطة، حتى إن كيس الحلوى والمشروبات لا يفارقها، فهي تُعَانِي من متلازمة “برادر ويللي”، الناتجة عن خلل جيني غير معروف، يسبب شعوراً مزمناً بالجوع؛ مَا يدفعها إلى الأكل المفرط ويؤدي إلى السمنة “القاتلة”، كما قد ينجم عنه صعوبات إدراكية وسلوكية، وحركية.

وأَضَافَ “الودعاني”: “بعد مُتَابَعَة الحالة لمدة ثلاثة أشهر، وفشل العلاجات التحفظية، ومع اسْتِمْرَار تزايد وزنها، ومعاناتها من اختناقات في التنفس أثناء النوم، قمنا بإجراء “جراحة تكميم للمعدة”، تكللت بالنجاح”.

مِنْ جِهَتِه، قَالَ الدكتور هشام سليمان، اسْتشَاري ورئيس قسم التخدير، إن الأطفال المصابين بهذه المتلازمة، يشكلون تحدياً كبيراً في التخدير، قبل التدخل الجراحي، لِأنَّ حالاتهم صعبة ومعقدة، بِحَسَبِ “العَرَبِيّة نت”.