أقدم عضو في الكونجرس الأمريكي يدخل المستشفى بعد اتهامه بالتحرش

تواصل – سامر محمد:

كشف مستشار سياسي لـ”جون كَوْنيرز” أقدم عضو في الكونجرس الأمريكي والمنتمي للحزب الدِيمُقْرَاطِيّ عن نقله للمُسْتَشْفَى في مدينة ديترويت، وذلك وَفْقَاً لشبكة “سي بي إس ميامي” الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أنه لا يعرف سبب نقله للمُسْتَشْفَى ولا وضعه الصحي، حيث يتعرض “كونيرز” البالغ من العمر 88 عَامَاً لضغوط متصاعدة، بعدما اتهمته عِدَّة نساء عملن معه بالتحرش الجنسي بهن.

وأَضَافَت أنه أنكر تلك الادعاءات، كما أن محاميه تحدثوا عن أنه لن يستقيل من الكونجرس، على الرغم من أن زعيمة الأقلية الدِيمُقْرَاطِيّة في الكونجرس “نانسي بيلوسي” أكدت على ضرورة تقدمه بالاستقالة.

ويعد “كونيرز” أقدم عضو في الكونجرس الأمريكي، وسبق أن استقال قبل أَيَّام من منصبه كأرفع دِيمُقْرَاطِيّ في اللجنة القضائية؛ بِسَبَبِ الضغوط التي تمارس ضده بعد تصاعد الاتهامات.