التصدي لهجوم حوثي قبالة جازان ومقتل العشرات من الميليشيات

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تَمَكَّنَت القوات المسلحة السعودية، اليوم، من صد هجوم لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قبالة الخوبة في منطقة جازان، كما تم تصفية العشرات من عناصر الميليشيات، وتدمير 3 صواريخ من طراز “كورنيت”، و3 مدافع متحركة، وعَدَد من القذائف والذخائر.

وكانت بعض فصائل من الميليشيات تخطت الحدود اليمنية باتجاه الحدود السعودية، في محاولة للهجوم على نقاط تفتيش عسكرية، لكنها فشلت بعد تصدي القوات لها، بمساندة من طيران التحالف الذي اسْتَهْدَف التعزيزات العسكرية القادمة إليهم بِحَسَبِ ‘‘العَرَبِيّة‘‘.