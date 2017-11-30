شاهد.. طلاب يتزاحمون لتقبيل رأس مدير مدرستهم السابق في حائل

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يعبر عن لفتة رائعة للوفاء للمعلم، حيث يظهر تسابق طلاب مدرسة ابتدائية للترحيب بمدير مدرستهم المتقاعد، لدى زيارته المدرسة، اليوم الخميس.

المقطع تم تصويره في مدرسة “الخماشية” الابتدائية بحائل، حيث قرر مديرها السابق، والمتقاعد حَالِيَّاً، زيارة المدرسة للسلام على المعلمين، لكنه بمجرد دخوله تسابق الطلاب للسلام عليه وتقبيل رأسه؛ عرفاناً منهم لما قدمه خلال سنوات عمله، وتعبيراً عن ارتباطهم الوجداني به.

ولقي المقطع ثناءً واسعاً بين متداوليه، معتبرين أنه من الرائع أن تظهر قيمة الوفاء بهذا الشكل وسط هؤلاء الطلاب صغيري السن.