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«المرور»: رصد مخالفتي «حزام الأمان والهاتف» خلال الأيام المقبلة

«المرور»: رصد مخالفتي «حزام الأمان والهاتف» خلال الأيام المقبلة
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تواصل – الرياض:

أكد مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد بن عبدالله البسامي بدء التجربة في الرياض لرصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة الذي يمثل السبب الأول في معظم الحوادث المرورية، مُشِيرَاً إلى أنه سيتم الانْتِشَار في كافة مناطق المملكة بأجهزة الرصد الآلي لمخالفتي قطع الإشارة والسرعة خلال الأيام المقبلة.

وحول تعديل السرعات على الطريق، أَوْضَحَ العميد البسامي وَفْقَاً لـ”الرياض”، أن السرعات بين الطرقات تعمل عليها القوات الخَاصَّة لأمن الطرق، أما في الطرقات داخل المدن فقد تم رفع السرعة إلى 80 كِيلُومِتراً في الساعة.

وبِشَأْنِ استخراج رخص القيادة لمن يفد إلى المملكة على غير مهنة سائق، كشف العميد البسامي أن هناك تنسيقاً مع وزارة العمل حول هذا الموضوع.

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