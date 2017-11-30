بالفيديو.. هندي ينجو من الموت رغم مرور قطار فوقه

تواصل – وكالات:

نجا رجل في الهند من الموت بأعجوبة، بعد أن مرّ قطار يضم 38 عربة فوقه، دُونَ أن يصاب بأذى.

ويظهر الفيديو، الذي التقط في محطة سكة دوريا بانكاتا بولاية أوتاربراديش شمالي الهند، قطاراً يمر أمام مجموعة من المارّة، وقد استلقى رجل على الأرض بين سكتي القطار، حَسْبَ مَا أوردت صَحِيفَة ديلي ميل البريطانية.

ويعتقد أن الرجل، كان يحاول العبور من جانب إلى آخر، عندما سقط على السكة، في الوقت الذي كان القطار يَسْتَعِد للانطلاق. ويقول السكان المحليون، إن الرجل كان يزحف تحت المقطورات، عندما بدأ القطار يتحرك.

واضطر للاستلقاء على الأرض بين السكتين دُونَ حراك لدقيقتين، قبل الخروج، غير مصدق نجاته من موت محقق.