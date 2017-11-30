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«الغذاء والدواء» تحذر النساء: يجب وقف هذا الدواء فوراً في حالة الْحَمْل

«الغذاء والدواء» تحذر النساء: يجب وقف هذا الدواء فوراً في حالة الْحَمْل
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهَيْئَة العامة للغذاء والدواء تحذيراً للنساء من الْحَمْل، في حالة كن يتعاطين أدوية تندرج تحت الاسم العلمي “إيزوتريتينوين”، مُؤكّدَة أن الْحَمْل مع اسْتِمْرَار تعاطي تلك الأدوية يشكل خطراً على الأجنة.

وقَالَتِ الهَيْئَة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “طَالَبَت الهَيْئَة نساء المملكة بـ”عدم الحمل” فِي حَالِ استخدامهن لأي من الأدوية التي تندرج تحت الاسم العلمي إيزوتريتينوين”.

وأوضحت أن الأسماء التِجَارِيّة لِهَذَا الدواء، هي: “كوراكني 10 ملجم”، وَهُوَ علاج يستخدم في الحالات الحادة لحَبّ الشَّبَابِ، عندما لا تكون العلاجات التقليدية فعالة.

وَشَدَّدت الهَيْئَة أن هذا المستحضر يسبب تشوهات داخلية وخارجية للأجنة. ووجهت الهَيْئَة رسالة للنساء، قائلة: “إذا كنت حاملاً أو تعتقدين أنك حامل أثناء العلاج، يجب عليك وقف الدواء فوراً، ومراجعة الطبيب، أما إذا حملتِ في غضون 5 أسابيع بعد التوقف عن العلاج، يجب إبلاغ الطبيب بذلك”.

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