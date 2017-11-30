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«البرجس» عن «هروب الطالبات»: لا تضعوا كاميرات أو حراسة.. ولكن أصلحوا التعليم

«البرجس» عن «هروب الطالبات»: لا تضعوا كاميرات أو حراسة.. ولكن أصلحوا التعليم
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تواصل – فريق التحرير:

علق الكاتب برجس حمود البرجس على واقعة هروب الطالبات بإحدى المدارس بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، مُطَالِبَاً بعدم وضع كاميرات مراقبة، أو حراسة، مُطَالِبَاً بإصلاح التعليم من خلال تطوير المعلمين والمعلمات، وإصلاح البيئة التعليمية.

وقال البرجس في تَغْرِيدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا تضعوا كاميرات ولا تشديد الحراسة وتحملون الدولة أعباءً مالية بِسَبَبِ السبات، طوروا التعليم والمناهج، طوروا المعلمين والمعلمات واستوفوهم حقوقهم، أصلحوا البيئة واجعلوا المدارس جذابة، حاسبوا فساد التعيينات والبيروقراطية”.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، قد تَمَكَّنَت اليوم الخميس، مِنْ كَشْفِ ملابسات مقطع الفيديو المتداول عن هروب الطالبات من السور الخارجي لإحدى المدارس.

وأوضحت “تعليم مكة”، أنه وبعد عمليات البحث والتواصل تبين للإدارة أن المدرسة تَابِعَة لتعليم المنطقة، وعَلَى الْفَوْرِ تم التوجيه بتشكيل لجنة لزيارة المدرسة من مكتب التعليم والقيادة المدرسية وإدارة المتابعة وإدارة التوجيه والإِرْشَاد؛ لتباشر الإِجْرَاءَات التربوية المناسبة والتي تمنع تكرار مثل هذه السلوكيات مرة أُخْرَى.

وتداول مغردون مقطع هروب الطالبات من فوق سور إحدى المدارس على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، ونُسب إلى تعليم الخرج، فيما قَالَ مغردون إنه يتبع تعليم مكة.

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