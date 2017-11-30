إغلاق 11 مضخة وقود تلاعبت بعدادات البنزين جنوب القنفذة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أَغْلَقَ قسم البلاغات والطوارئ ببَلَدِيَّة القوز جنوب محافظة القنفذة 11 مضخة للوقود بعدة محطات شهيرة للمحروقات؛ وَذَلِكَ بِسَبَبِ وجود تلاعب بالقارئ الخاص بمضخات البنزين.

وأَوْضَحَ المتحدث الإعلامي للبَلَدِيَّة خليل الشيخي أن الجولات المسائية المكثفة لقسم الطوارئ على محطات الوقود أَظْهَرَت التلاعب بالقارئ الخاص بمضخات البنزين، وذلك بواسطة الجهاز الحديث الذي أمنته البَلَدِيَّة والذي من خلاله يتبين ويحدد مدى توافق القيمة مع عدد اللترات، مُشِيرَاً إلى أن ذلك يعد مخالفة وغشاً تِجَارِيّاً يستوجب تطبيق اللوائح والأنظمة.

وأَضَافَ رئيس بَلَدِيَّة القوز، المهندس عبدالله بن مبارك الزبيدي، أن تلك مخالفة صريحة تستوجب تطبيق النظام، وأن البَلَدِيَّة تعمل جاهدة وبشكل مستمر بالتعقيب المتواصل على محطات الوقود والمراكز والمجمعات التِجَارِيّة وغيرها.

وأهاب الزبيدي بكافة المواطنين والمقيمين فِي حَالِ ملاحظة أَي مخالفة بسرعة التواصل مع البَلَدِيَّة عبر جوال الطوارئ (0550222373) شاكراً للجميع حرصهم وتعاونهم مع البَلَدِيَّة.