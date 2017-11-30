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حملة مكثفة على محلات الرياض.. وضبط 184 مخالفة

حملة مكثفة على محلات الرياض.. وضبط 184 مخالفة
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تواصل – الرياض:

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع قوة الحملات الأمنية المشتركة وبلدية الشميسي عدة حملات تفتيشية في مواقع مختلفة بالعاصمة استهدفت 484 محلاً تجارياً في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها، تم خلالها ضبط 184 مخالفة، وإغلاق عدة محال لم تلتزم بتطبيق قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وألقت الجهات الأمنية القبض على 13 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، من مختلف الجنسيات، أحيلوا جميعاً إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم، كما تجاوب مفتشو عمل الرياض مع 40 بلاغاً رصدوا خلالها 13 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق اللوائح التنظيمية بحق المخالفين.

وأوضح  مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض لقطاع العمل أحمد المطوع، أن الحملات التفتيشية والجهود الميدانية مستمرة للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطين قطاع الاتصالات.

كما بين أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملات كانت تشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، وتوظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، مؤكداً أن الحملات التفتيشية ستتواصل على مدار الساعة وفق خطط مجدولة، وستشمل جميع الأنشطة التجارية التي تشرف عليها الوزارة تنظيمياً.

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