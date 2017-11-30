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المدينة المنورة.. إغلاق 8 محلات وإتلاف 104 كجم أغذية فاسدة

المدينة المنورة.. إغلاق 8 محلات وإتلاف 104 كجم أغذية فاسدة
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تواصل – فريق التحرير:

أغلقت الفرق الرقابية ببلدية العيون، التابعة لأمانة المدينة المنورة، 8 محلات، وأشعرت 46 محلاً آخرَ، لمخالفات متنوعة، علاوة على إتلاف 104 كيلوجرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأورد الحساب الرسمي لأمانة المدينة أن الفرق نفذت حملة على عدد من المحلات التجارية والمنشآت الصحية، تم خلالها زيارة  26 منشأة صحية و44 محلاً تجارياً، نتج عنها إشعار 26 محلاً صحياً وتجارياً لمخالفة الأنظمة، وإشعار 20 محلاً لتجديد الرخصة، وإغلاق 8 محلات لعدم تجديد الرخصة.

وأضاف الحساب أن الفرق أغلقت مطبخاً يمارس الذبح داخله، بالمخالفة للوائح، كما تم إتلاف 104 كيلوجرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحلات المخالفة.

 

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