اليمن.. تجدد الاشتباكات بين ميليشيا الحوثي والمخلوع «صالح» في صنعاء

تواصل – وكالات:

أكد شهود عيان في العاصمة اليمنية صنعاء أن الاشتباكات تجددت بين ميليشيات الحليفين الانقلابيين الرئيس المخلوع صالح، وجماعة التمرد الحوثي في الحي السياسي، وحي حدة.

وأضاف الشهود أن الحوثيين هاجموا بعيد انتهاء احتفالهم بالمولد النبوي مباشرة في ميدان السبعين منازل كل من العميد طارق محمد عبدالله صالح، وشقيقه محمد محمد عبدالله صالح في الحي السياسي.

كما هاجمت مجموعة أخرى مدعومة بخمس عربات مسلحة منزل العميد عمار محمد عبدالله صالح وكيل جهاز الأمن القومي السابق في حي حدة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ”آر بي جي”.

وكانت اندلعت اشتباكات، أمس الأربعاء، بين قوات موالية للرئيس المخلوع صالح، ومجاميع مسلحة من ميليشيات الحوثي في جنوب صنعاء، وفقاً لقناة “الحدث”.

وبدأت الاشتباكات في محيط جامع الصالح القريب من ميدان السبعين في جنوب العاصمة اليمنية. وقد اتسعت رقعتها لتشمل أحياءً أخرى من العاصمة، وأوقعت قتلى وجرحى من الطرفين.