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وزير الخارجية اليمني: لن تستقر البلاد إذا استمر الدعم الإيراني للحوثيين

وزير الخارجية اليمني: لن تستقر البلاد إذا استمر الدعم الإيراني للحوثيين
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تواصل – واس:

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أن الأوضاع في بلاده لن تستقر طالما استمر دعم إيران لميليشيا الحوثي والمخلوع بالسلاح، ولن تستقر في وجود ميليشيا مسلحة خارج سيطرة الدولة.

وقال المخلافي ‘‘إن تحالف الانقلابيين يسعى لتنفيذ أجندة إقليمية إيرانية هدفها التوسع بالمنطقة وزعزعة أمن اليمن والدول المجاورة والإقليم وبالتأثير على الأمن والسلم الدوليين‘‘.

وجدد الوزير اليمني، موقف الحكومة الشرعية الداعم لعملية السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث، مفيداً في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، أن الحكومة ما تزال تمد يدها للسلام العادل والدائم القائم على المرجعيات المتفق عليها.

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