تنظمها «إيراق» التطوعية.. فعاليات كبرى للفتيات بمقر مدارس الابتكارية الأهلية

تواصل – هياء الدكان:

تَسْتَعِد جمعية “إيراق” التابعة للجنة التنمية الاجْتِمَاعِيّة لإِقَامَة برنامج (موشور) الذي يهدف لزرع القيم السامية في نفوس الفتيات، ضمن مسابقة بوح بنات الكبرى ٢ والتي تعرض على قناة المجد بين الفرق النسائية التطوعية، وذلك بمقر مدارس الابتكارية الأهلية شرق العاصمة الرياض.

وتنطلق أولى الفعاليات – بمشيئة الله تعالى – يوم الخميس صَبَاحَاً من الساعة ١٠ وحتى ١٢ وَذَلِكَ لِطالبات مدارس الابتكارية للمرحلتين الثانوية والمتوسطة اللاتي يقارب عددهن ٢٥٠ فتاة.

وتستمر الفعاليات المنوعة يَوْمِي الْجُمُعَة ١٣/٣ والسبت١٤/٣، والدعوة عامة للفئات المستهدفة من الساعة ٤ حتى ٨ مساءً.