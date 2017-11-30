«الداخلية» تطالب المواطنين «المنقطعين» بسداد مبالغ الممثليات في الخارج

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الدَّاخِلِيَّة كافة إِمَارَات المناطق بتكليف المواطنين بسداد ‏المبالغ التي تم صرفها عليهم من قِبل ممثليات المملكة في الخارج من عهدة المنقطعين.

وجاء في توجيه الدَّاخِلِيَّة أن كل جهة مسؤولة عن مراقبة تحصيل إيراداتها وَفْقَاً لقرارات مجلس الوزراء الخَاصَّة بالمبالغ التي تصرف على المواطنين السعوديين المنقطعين بالخارج.

وَتَمَّ تشكل لجنة من وزارات الدَّاخِلِيَّة والخارجية والمالية، أَوْصَت في هذا الصدد أن تقوم وزارة الخارجية بإشعار وزارة الدَّاخِلِيَّة بكافة المبالغ المصروفة للمواطن المنقطع بالخارج، والمعلومات والمستندات الخَاصَّة به؛ وَذَلِكَ لِاستحصال ذلك المبلغ، وعند استيفاء وزارة الدَّاخِلِيَّة المبالغ لقاء ترحيل المواطنين تقوم بتحويلها لوزارة الخارجية أوَّلاً بأول، والتي بِدَوْرِهَا تعتبرها إيرادات متنوعة.

وَأَشَارَ التوجيه، وَفْقَاً لـ”عكاظ”، إلى أن الجهة الدائنة بهذا الخصوص هي وزارة الخارجية؛ كَوْنها المكلفة بتحصيل ديونها وَفْقَ الإِجْرَاءَات الواردة في نظام إيرادات الدولة.