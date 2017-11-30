بالصور.. وفاة 3 معتمرين وإصابة 40 جراء تصادم على طريق الهجرة

تواصل – أحمد الحربي:

تُوفي 3 معتمرين آسيويين وأُصيب 40 آخرون على إثر حادث تصادم حافلة مع شاحنة، اليوم الخميس، على طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتم نقل كافة المصابين للمستشفى، وذلك بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر والقطاع الصحي بمحافظة وادي الفرع.

من جهته، أوضحت إدارة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة أن هناك 12 حالة خطيرة من جملة المصابين، بينما سجلت 8 حالات إصابات متوسطة، و20 حالة بسيطة.

هذا، وأُعلنت حالة الاستنفار في مستشفى الحمنة، وتم استدعاء كامل القوى لتقديم الخدمة للمصابين، فيما تولت الجهات المعنية الحادثة.