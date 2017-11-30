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«أرامكو» تتفق مع شركات محلية على تطوير مواقع بحقلي حرض والحوية

«أرامكو» تتفق مع شركات محلية على تطوير مواقع بحقلي حرض والحوية
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تواصل – واس:

أرست أرامكو السعودية، اليوم الخميس، ثلاثة عقود لتطوير مواقع في حقلي حرض والحوية على إحدى الشركات المحلية، وذلك في إطار برنامج الشركة لمعامل ضغط الغاز الذي يهدف إلى دعم تحسين إِنْتَاج الغاز واستدامته في الحقلين.

ووقع العقود كل من نائب رئيس أرامكو السعودية لإدارة المشاريع، فهد بن عيد الهلال، وكبير الإداريين التنفيذيين في الشركة المنفذة حيث تَشْمَل العقود أَعْمَال البناء والبنية التحتية والأَعْمَال الأرضية في حقلي حرض والحوية.

وبهذه المناسبة، قَالَ الهلال: “نعمل بشكل مستمر لتحقيق أهداف واستراتيجيات الشركة في مجال الغاز الطَبِيعِيّ وتنويع مزيج الطاقة في المملكة وتوفير مصادر نظيفة للطاقة، والعقود التي تم توقيعها اليوم تصب في نفس الإطار. سيُسهم تطوير المواقع الثلاثة في تعزيز أداء برنامج زيادة إِنْتَاج الغاز في حرض الذي سيساعد على رفع إِجْمَالي إِنْتَاج الغاز إلى أكثر من مليار قدم مكعبة قياسية يَوْمِيّاً، ويسعدنا أن تكون إحدى الشركات الوطنية الرائدة مساهمة في تنفيذ هذا المشروع العملاق”.

يُذْكَرُ أَنَّ أرامكو السعودية قد أبرمت، مُؤخَّرَاً، اتفاقيات مع عدد من شركات خدمات الزيت والغاز في إطار برنامجٍ يعزز توجّه الشركة نحو استدامة الطاقة وتنويع الاقتصاد والتوسُّع في إِنْتَاج الغاز وزيادة المحتوى الوطني. وبلغت التكلفة الإِجْمَالية لتلك الاتفاقيات نحو 4.5 مليار دولار.

وكان من ضمن تلك الاتفاقيات إِقَامَة مرافق لضغط الغاز ومحطات لفصل السوائل وخطوط نقل إلى معملي الغاز في حرض والحوية علاوة على توسيع شبكة خطوط أنابيب تجميع الغاز القائمة، ومشروع توسعة معمل الغاز بالحوية الذي سيوفر مرافق إِضَافِيَّة لمعالجة 1.070 مليار قدم مكعبة قياسية يَوْمِيّاً من الغاز الحلو الخام، وإِنْشَاء خطوط أنابيب التدفق الحر مَا يمكّن من التدفق الحر لإِجْمَالي 290 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من حقل حرض إلى محطة الغاز في الحوية.

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