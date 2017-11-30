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«موانئ» تعتمد آليات أجور الكشف الجمركي

«موانئ» تعتمد آليات أجور الكشف الجمركي
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، آليات أجور الكشف الجمركي في الموانئ التابعة لها، وبما يخدم مصلحة التجار.

وأوضحت “موانئ” -في بيان لها على موقعها الإلكتروني، الخميس (30 نوفمبر 2017)- أن الآليات التي سيُعمل بها اعتبارًا من غد الجمعة الأول من ديسمبر 2017م في جميع الموانئ؛ تم اعتمادها بعد دراسة متأنية ومتابعة دقيقة لدورة فسح الحاويات في الموانئ؛ وذلك تنفيذًا لمبادرة الـ24 ساعة للفسح المباشر للحاويات.

وأضافت أن النتائج أظهرت أن أعمال الكشف الجمركي أصبحت تتم بوتيرة أسرع من ذي قبل؛ الأمر الذي أدى إلى تقليل عدد الحركات لكل حاوية، مشيرةً إلى العديد من الآثار الإيجابية لتطبيق الآليات الجديدة؛ منها تقليل فترات انتظار الشاحنات داخل الميناء، والمساعدة على تطبيق أعلى معايير السلامة في منطقة العمليات.

وأشارت إلى أن مشغل كل محطة سيقدم خدمات نقل الحاويات بالشاحنات التابعة له بشكل ترددي، وفقًا لمتطلبات دوران الحاوية داخل المحطة للكشف الجمركي، حتى تسليمها إلى أصحابها في منطقة التسليم، وبعد الفسح النهائي من قبل الجمارك، إضافة إلى مميزات أخرى، مثل تقليل التكاليف.

وأوضحت أن الآليات الجديدة سيستفيد منها أصحاب البضائع الخالية من ملاحظات الأجهزة الرقابية في كل ميناء.

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