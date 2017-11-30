ضبط شركة تتلاعب بتواريخ الأدوية ومستحضرات التجميل بالرياض (فيديو)

بلاغ مواطنة على مركز الاتصال الموحد للهيئة 19999 يؤدي إلى ضبط شركة في#الرياضاستغلت ترخيصها للتلاعب في تواريخ أدوية ومنتجات تجميل منتهية الصلاحية.

تابعوا التفاصيل على#سناب_شات#الغذاء_والدواءpic.twitter.com/V3Q8NSevHM — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA)November 30, 2017

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، من ضبط شركة في الرياض، استغلت الترخيص الممنوح لها، وتلاعبت في تواريخ أدوية ومنتجات تجميل منتهية الصلاحية.

وأوضحت الغذاء والدواء في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن عملية الضبط تمت بعد ورود بلاغ من مواطنة على مركز الاتصال الموحد للهيئة 19999.