الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

متحدث «بلدي المخواة»: افتتاح مبنى خدمات البلدية بناوان قبل نهاية الشهر الجاري

متحدث «بلدي المخواة»: افتتاح مبنى خدمات البلدية بناوان قبل نهاية الشهر الجاري
0

تواصل – سلطان السهيمي:

ترأس رئيس المجلس البلدي لبَلَدِيَّة محافظة المخواة علي بن جمعان الغامدي، جلسة المجلس البلدي بحضور أعضاء المجلس حيث ناقش احتياجات مكتب الخدمات البَلَدِيَّة بمركز ناوان وتقاطع الطريق الدائري مع الطريق العام للمخواة – قلوة.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بمحافظة المخواة عبدالله علي الغامدي لـ”تواصل” بأن المجلس أكَّدَ على البَلَدِيَّة بالانتهاء من مبنى الخدمات بمركز ناوان، وتعيين مشرف خدمات وخدمات عمال ونظافة ومراقبين صحيين قبل نهاية الشهر الْجَارِي، وسوف يقوم المكتب بأَعْمَال أولية في تقديم بعض الخدمات، وسيتم تطويره على مراحل ليقدم مستقبلاً كافة الخدمات.

وناقش المجلس مقترح البَلَدِيَّة لتقاطع الطريق الدائري بحي القفيل مع الطريق العام الرابط محافظة المخواة بمحافظة قلوة، وطالب البَلَدِيَّة بتقديم أكثر من تصور للطريق الدائري الغربي والدوار.

واطَّلَعَ المجلس على تقرير لجنة المشاريع وَفْقَ دليل تقييم اعمال البَلَدِيَّة، عَلَى كُلٍّ مِنْ مشروع الساحة الشعبية الجديدة بنسبة إنجاز 100%، ومشروع أخطار السيول بنسبة إنجاز 98%، ومشروع سفلتة وإنارة وأرصفة بنسبة إنجاز 77% وقرر المجلس مُتَابَعَة المشاريع وعدم الانتقال المشروع حتى الانتهاء منه، واستعرض خطة العمل للرقابة، وَأكَّدَ على تهَيْئَة المرافق والحدائق والمتنزهات.

كمَا قَدَّمَ رئيس البَلَدِيَّة محمد خميس العويفي، ورقة عمل عن الإدارة والسلوك التنظيمي للمنظمة، وقدم المجلس شكره وتقديره له وأَوْصَى بتعميمها على إدارات وأقسام البَلَدِيَّة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وفاة مُسنّ في حادث تصادم بطريق «المخواة – ناوان».. والأهالي يطالبون بمعالجة التحويلات (صور)

وفاة مُسنّ في حادث تصادم بطريق «المخواة – ناوان».. والأهالي يطالبون بمعالجة التحويلات (صور)

أمير الباحة يوجه بسرعة إنجاز مشروع «إسكان ناوان»

أمير الباحة يوجه بسرعة إنجاز مشروع «إسكان ناوان»

الباحة.. «بر ناوان» تدعم الشباب المقبل الزواج بـ10 آلاف ريال (صور)

الباحة.. «بر ناوان» تدعم الشباب المقبل الزواج بـ10 آلاف ريال (صور)

«الإيمان باليوم الآخر» محاضرة للشيخ البريك في جامع الحسيكي بـ«ناوان الباحة» (صور)

«الإيمان باليوم الآخر» محاضرة للشيخ البريك في جامع الحسيكي بـ«ناوان الباحة» (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>