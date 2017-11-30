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العمل: «نطاقات» عامل رئيسي للتوطين.. وهكذا ننفق رسوم الاشتراك

العمل: «نطاقات» عامل رئيسي للتوطين.. وهكذا ننفق رسوم الاشتراك
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تواصل – واس:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج “نطاقات” يعمل على تحفيز المنشآت لزيادة نسب التوطين من أجل الاستفادة من خدمات الوزارة.

واستعرض مدير عام الإدارة العامة للسياسات ومعايير سوق العمل بالوزارة وليد خضر الكلش، خلال مشاركته في جلسات منتدى جدة للموارد البشرية 2017م، والذي احتضنته محافظة جدة في دورته العاشرة خلال الفترة 1-4 ربيع الأول، في ورقة عمل بعنوان “نطاقات والتوطين الموازي”، أبرز التحديثات الأخيرة في برنامج نطاقات الذي تم إطلاقها في 12 ذي الحجة من عام 1438هـ.

وأوضح الكلش أن “نطاقات” مُمَكن رئيسي للوزارة في عملية التوطين، كما قام تناول خدمة التوطين الموازي والتي تهدف إلى تحسين نسب التوطين لدى المنشآت بشكل عاجل ومؤقت عن طريق الاشتراك في هذه الخدمة، وتذهب رسوم الاشتراك إلى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتأهيل وتدريب السعوديين والسعوديات الباحثات عن عمل.

كما شارك مدير عام مكتب العمل في محافظة جدة عبدالمحسن القرني بورقة عمل حول التوطين المناطقي، موضحاً أنه يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل عبر توفير حلول نوعية لتعزيز التوطين المنتج والمستدام في سوق العمل بمشاركة لجان التوطين في إمارات المناطق.

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