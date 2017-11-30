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أهالي مركز بحر أبوسكينة يُشيعون الشهيد «الرقيب المرضى»

أهالي مركز بحر أبوسكينة يُشيعون الشهيد «الرقيب المرضى»
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تواصل- واس:

شيعت جموع المصلين في مركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عقب صلاة ظهر اليوم، شهيد الواجب الرقيب حمد بن أحمد المرضى من منسوبي وزارة الدفاع، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وتقدم المصلين بالجامع الكبير وكيل محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي بحضور رئيس المركز حمود النايف وشيخ قبيلة آل مرضي عبدالله العذري وأهالي المركز.

ونقل وكيل المحافظ تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما عبَّر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة – أيدها الله –

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