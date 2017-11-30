ألماسة بحجم «حبة بندق» تباع بمبلغ فلكي.. فما السبب؟ (فيديو)

تواصل – وكالات:

بيعت ألماسة وردية نادرة، أطلق عليها اسم “الوعد الوردي” في مزاد دار كريستي في هونج كونج بمبلغ كبير.

وكتبت مجلة “فوربس” أن ألماسة وردية نادرة للغاية تزن 14.94 قيراط وتسمى بـ “الوعد الوردي”، بيعت في مزاد علني أقامته دار كريستي بـ 31.86 مليون دولار.

وبلغت القيمة التقديرية لهذه الألماسة النادرة قبل المزاد، من 28 إلى 42 مليون دولار، وقد وضع هذا الحجر الثمين في حلقة من البلاتين وأطر بمجموعة ألماسات صغيرة.

وتوصف ألماسة “الوعد الوردي” بأنها من أنقى أنواع الألماس الوردي اللامع، وهذه صفة أساسية طبيعية نادرة لمثل هذا الأحجار الثمينة، لعدم وجود شوائب النيتروجين فيها، وهذا ما بسط معالجتها وأظهر لونها الوردي الفاقع.

يذكر أن حجر “الوعد الوردي” كان يزن قبل صياغته 16.21 قيراط، لكن لونه كان مشبعاً جداً بحسب الجواهري ستيفن سيلفر الذي قرر صقله لتحسين لونه، ما شكل خطراً كبيراً على الألماسة في حال فشل العملية.