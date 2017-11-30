هل تتكرر موجة برد 1409؟ .. «الحصيني» يحذِّر ويوضح توقعاته

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حذر الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات، عبد العزيز الحصيني من احتمالية تكرار موجة برد قاسية تصل تقترب من درجة حرارة صفر مئوية، كالتي شهدتها المملكة عام 1409 هجرية، مطالباً المواطنين أن يحتاطوا لأنفسهم ولذويهم.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر”: “سبحان الله.. مهم، هل تتكرر موجة برد ١٤٠٩هـ؟ احتاطوا لأنفسكم وحلالكم”.

وتابع قائلاً: “متوقع عدة موجات برد «الأولى» وسط الأسبوع المقبل انخفاض في الحرارة من “4 ” إلى ” 9 ” درجات عما هي عليه حاليًا”.

وأضاف “الأخرى، الأسبوع الذي بعده متوقع أن ترزح الشمالية تحت الصفر والوسطى تقترب من الصفر المئوي إلا أن يصرفه الله”.