7 أعراض تنذر بإصابتك بـ«قصور الغدة الدرقية».. تعرَّف على خطورتها

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“الغدة الدرقية” هي من أكبر الغدد الصماء في الجسم، حيث تقع في مقدمة الرقبة، وهي المسؤولة عن عملية “الأيض”؛ وهي عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

وقصور “الغدة الدرقية” يحصل عندما لا تفرز الغدة الدرقيّة كميةً كافيةً من هرمون الدرقية – الثيروكسين-، والذي يقوم بالكثير من المهام التي تؤثر في النمو.

وفي هذا الصَّدد، عدَّد الدكتور صالح العسيري، استشاري وأستاذ جامعي في علاج العقم، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” سبعة أعراض تدل على الإصابة بالقصور في الغدة الدرقية، والتي تستوجب علاجها سريعاً.

الأعراض السبعة

1- الشعور بالخمول والكسل العام.

2- الشعور ببرودة الجسم والأطراف.

3- تقصف الأظافر وتساقط الشعر.

4- زيادة الوزن.

5- خشونة الشعر والجلد.

6- الإمساك.

7- تغيّر في حاسة التذوق.