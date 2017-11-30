الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

7 أعراض تنذر بإصابتك بـ«قصور الغدة الدرقية».. تعرَّف على خطورتها

7 أعراض تنذر بإصابتك بـ«قصور الغدة الدرقية».. تعرَّف على خطورتها
0

 

تواصل – فريق التحرير:

“الغدة الدرقية” هي من أكبر الغدد الصماء في الجسم، حيث تقع في مقدمة الرقبة، وهي المسؤولة عن عملية “الأيض”؛ وهي عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

وقصور “الغدة الدرقية” يحصل عندما لا تفرز الغدة الدرقيّة كميةً كافيةً من هرمون الدرقية – الثيروكسين-، والذي يقوم بالكثير من المهام التي تؤثر في النمو.

وفي هذا الصَّدد، عدَّد الدكتور صالح العسيري، استشاري وأستاذ جامعي في علاج العقم، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” سبعة أعراض تدل على الإصابة بالقصور في الغدة الدرقية، والتي تستوجب علاجها سريعاً.

الأعراض السبعة

1- الشعور بالخمول والكسل العام.
2- الشعور ببرودة الجسم والأطراف.
3- تقصف الأظافر وتساقط الشعر.
4- زيادة الوزن.
5- خشونة الشعر والجلد.
6- الإمساك.
7- تغيّر في حاسة التذوق.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

10 مشاكل صحية يسببها «الغضب».. تعرَّف عليها

10 مشاكل صحية يسببها «الغضب».. تعرَّف عليها

تعرّف على أسباب قِصر القامة عند الأطفال وطرق الحماية

تعرّف على أسباب قِصر القامة عند الأطفال وطرق الحماية

انتبه.. تغير لون الأظافر يدل على 5 مشاكل صحية

انتبه.. تغير لون الأظافر يدل على 5 مشاكل صحية

استئصال الغدة الدرقية لمريضة دون تدخل جراحي بمستشفى حفر الباطن

استئصال الغدة الدرقية لمريضة دون تدخل جراحي بمستشفى حفر الباطن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>