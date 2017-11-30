الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

إنشاء مراكز توقيف نسائية بعد «قيادة المرأة»

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

والدة الطفل « بدر» الناجي من «أبو ساطور» تروي التفاصيل المرعبة

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

استثناء فئة وافدين من «سعودة محلات الذهب»

«وطن بلا مخالف» تُسقط وكر لـ«الرذيلة» بالرياض (صور)

«وطن بلا مخالف» تُسقط وكر لـ«الرذيلة» بالرياض (صور)

وفاة معلمة وسائقها في حادث بعسير.. ومتطوع ينقل ابنتها المصابة

وفاة معلمة وسائقها في حادث بعسير.. ومتطوع ينقل ابنتها المصابة
صورة رمزية
0

تواصل – عسير:
توفيت معلمة وسائقها اليوم بمنطقة عسير، بينما أصيبت طفلتها، جراء حادث مروري على طريق سراة “عبيد/مركزالعرقين”، فيما تطوع أحد المارة بنقل الطفلة إلى مستشفى سراة عبيدة العام.
وكانت المعلمة “ن.م القحطاني” تتجه برفقة سائقها وابنتها في الطريق إلى مقر عملها بمدرسة للبنات بمركز العرقين على بعد 45 كم من محافظة سراة عبيدة، وعند مرورهم بمحاذاة قرية وادي خضراوات وقع حادث مروري لسيارتهم، ما أسفر عن وفاة المعلمة وسائقها وإصابة طفلتها، التي قام أحد سالكي الطريق بنقلها للمستشفى.
يذكر أن الطفلة سُلمت لجدها بعد أن تلقت الإسعافات والعلاجات اللازمة، في حين زار محافظ سراة عبيدة محمد بن جزوا الطفلة في المستشفى للاطمئنان عليها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قطع إشارة مرورية يصيب 7 معلمات بالطائف

قطع إشارة مرورية يصيب 7 معلمات بالطائف

انقلاب سيارة معلمات بجازان.. 5 حالات وفاة وإصابة

انقلاب سيارة معلمات بجازان.. 5 حالات وفاة وإصابة

إصابة 4 معلمات في حادث مع سيارة مُسن بـ«طريب»

إصابة 4 معلمات في حادث مع سيارة مُسن بـ«طريب»

وفاة 3 معلمات وإصابة 4 في حادث مروري مروع بجدة

وفاة 3 معلمات وإصابة 4 في حادث مروري مروع بجدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق
تقارير وحوارات

بعد تفاقم المشكلات الزوجية.. اقتراحات لعلاج يُقلل نسبة الطلاق

المزيد
«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد.. والد الطفل في واقعة «أبو ساطور» يروي تفاصيل مثيرة

المزيد
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»
تقارير وحوارات

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

المزيد
مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد
تقارير وحوارات

مسؤول يوضح لـ«بي بي سي» موعد سداد «موقوفي الريتز» مبالغ الفساد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>