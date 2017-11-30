وفاة معلمة وسائقها في حادث بعسير.. ومتطوع ينقل ابنتها المصابة

تواصل – عسير:

توفيت معلمة وسائقها اليوم بمنطقة عسير، بينما أصيبت طفلتها، جراء حادث مروري على طريق سراة “عبيد/مركزالعرقين”، فيما تطوع أحد المارة بنقل الطفلة إلى مستشفى سراة عبيدة العام.

وكانت المعلمة “ن.م القحطاني” تتجه برفقة سائقها وابنتها في الطريق إلى مقر عملها بمدرسة للبنات بمركز العرقين على بعد 45 كم من محافظة سراة عبيدة، وعند مرورهم بمحاذاة قرية وادي خضراوات وقع حادث مروري لسيارتهم، ما أسفر عن وفاة المعلمة وسائقها وإصابة طفلتها، التي قام أحد سالكي الطريق بنقلها للمستشفى.

يذكر أن الطفلة سُلمت لجدها بعد أن تلقت الإسعافات والعلاجات اللازمة، في حين زار محافظ سراة عبيدة محمد بن جزوا الطفلة في المستشفى للاطمئنان عليها.