تحركات عاجلة من «تعليم مكة» مع «مدرسة هروب الطالبات» (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، من كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول عن هروب الطالبات من السور الخارجي لإحدى المدارس.

وأوضحت “تعليم مكة”، أنه وبعد عمليات البحث والتواصل تبين للإدارة أن المدرسة تابعة لتعليم المنطقة، وعلى الفور تم التوجيه بتشكيل لجنة لزيارة المدرسة من مكتب التعليم والقيادة المدرسية وإدارة المتابعة وإدارة التوجيه والإرشاد، لتباشر الإجراءات التربوية المناسبة والتي تمنع تكرار مثل هذه السلوكيات مرة أخرى.

من جهتها أكدت إدارة التعليم في محافظة الخرج، اليوم، أن “مقطع هروب طالبات من فوق سور إحدى المدارس، ليس في مدارس البنات التابعة لها”.

وأرسلت إدارة تعليم مكة المكرمة، عدة خطابات لقائدات المدارس؛ للتأكد من أن المدرسة تتبع لها أو لا، قبل أن تتوصل للمدرسة.

وجرى تداول مقطع هروب الطالبات من فوق سور إحدى المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي، ونُسب إلى تعليم الخرج، فيما قال مغردون إنه يتبع تعليم مكة.